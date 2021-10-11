logo
Русский Українська

BTC/USD

56870.35

ETH/USD

3528.38

LTC/USD

181.65

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине, если объявят локдаун
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине, если объявят локдаун

Цены в разных сегментах жилья будут зависеть от длительности ужесточенного карантина

сегодня, 09:36
Автор:

Елизавета Черных

В Украине все чаще говорят о вероятном усилении карантинных мероприятий — введении локдауна. Такие события могут отразиться на стоимости недвижимости в стране и ее аренды. Детальнее о возможных изменениях в комментарии ТСН рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита. 

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине, если объявят локдаун

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье, если объявят локдаун - фото из открытых источников

По мнению эксперта, цены в разных сегментах жилья будут зависеть от длительности возможного локдауна. Специалист отмечает, что если ужесточенный карантин будет длиться не более месяца-полутора, то стоимость недвижимости не изменится. Пита добавил, что в таком случае, потенциальным покупателям квартир не стоит ожидать падения рынка недвижимости или значительного роста цен на жилье. 

В свою очередь эксперт подчеркнул, что на первичном рынке может фиксироваться скрытое снижения стоимости за кв.м в объектах, находящихся на начальных стадиях строительства, при условии 100% оплаты за жилье. 

Что касается аренды недвижимости, то президент АСНУ также отметил, что в связи с введением локдауна снизится спрос, и это отразится на стоимости арендованных квартир. Ужесточение карантинных мер может привести к падению цен на 30-40%. При этом специалист добавил, что по завершению локдауна, цены постепенно начнут возвращаться на уровень сентября 2021. 

Отметим, что ранее портал "Комментарии" обратился к специалистам, чтобы узнать, ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья в октябре и в ближайшие месяцы, и какие факторы могут влиять на ценовую политику. 

Кроме того, эксперты озвучивали прогноз касаемо отопительного сезона в Украине и тарифов на коммунальные услуги. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/scho-bude-z-rinkom-zhitla-yakscho-ogolosyat-lokdaun-pro-cini-na-orendu-ta-kupivlyu-kvartir-1883089.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ