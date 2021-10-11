Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине, если объявят локдаун

В Украине все чаще говорят о вероятном усилении карантинных мероприятий — введении локдауна. Такие события могут отразиться на стоимости недвижимости в стране и ее аренды. Детальнее о возможных изменениях в комментарии ТСН рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье, если объявят локдаун - фото из открытых источников

По мнению эксперта, цены в разных сегментах жилья будут зависеть от длительности возможного локдауна. Специалист отмечает, что если ужесточенный карантин будет длиться не более месяца-полутора, то стоимость недвижимости не изменится. Пита добавил, что в таком случае, потенциальным покупателям квартир не стоит ожидать падения рынка недвижимости или значительного роста цен на жилье.

В свою очередь эксперт подчеркнул, что на первичном рынке может фиксироваться скрытое снижения стоимости за кв.м в объектах, находящихся на начальных стадиях строительства, при условии 100% оплаты за жилье.

Что касается аренды недвижимости, то президент АСНУ также отметил, что в связи с введением локдауна снизится спрос, и это отразится на стоимости арендованных квартир. Ужесточение карантинных мер может привести к падению цен на 30-40%. При этом специалист добавил, что по завершению локдауна, цены постепенно начнут возвращаться на уровень сентября 2021.

Отметим, что ранее портал "Комментарии" обратился к специалистам, чтобы узнать, ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья в октябре и в ближайшие месяцы, и какие факторы могут влиять на ценовую политику.

Кроме того, эксперты озвучивали прогноз касаемо отопительного сезона в Украине и тарифов на коммунальные услуги.

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