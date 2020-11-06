Менее 40 грн в час: как в Украине повысится минималка с нового года

Со следующего года в Украине вырастет размер минимальной заработной платы до 6000 грн. Именно такую сумму предусматривает закон о госбюджете. Вчера, 5 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021. Документ поддержали 275 нардепов.

Так, в 2021 году минимальная заработная плата в месячном размере будет составлять:

- с 1 января — 6000 грн,

- с 1 июля — 6500 грн.

В почасовом размере это равно:

- с 1 января — 36,11 грн,

- с 1 июля — 39,12 грн.

Как пояснил нам Андрей Гарнат — экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України", минимальная заработная плата — это, по сути своей в Украине, инструмент манипуляции сознанием граждан для очередного правительства, которое считает, что "повышение минимальной зарплаты стимулирует рост потребительского спроса, обеспечивает детенизацию "серых" зарплат…".

"В коммерческом секторе минимальная зарплата наглядно отражает ошибочную фискальную политику, которую уже длительное время проводит государство, когда совокупный налог на фонд оплаты труда составляет 41,5%. Благодаря чему мы имеем колоссальный разрыв между реальной и минимальной з/п — и отсутствие инициативы в направлении той самой детенизации", — заявил эксперт.

Тогда как экономический и политический эксперт Борис Кушнирук абсурдной называет ситуацию, когда минимальная зарплата (МЗП) и прожиточный минимум (ПМ)– разительно отличаются.

"Но мы не можем себе позволить просто поднять ПМ до уровня МЗП, потому что это социально справедливо. Исходить надо из реального состояния экономики. Зарплата не поднимается законом или указом, как у нас порой делают. Чем больше дополнительная стоимость, тем выше зарплаты. Это работает именно так, а не с помощью административных рычагов. Потому что поднятие МЗП (и в сентябре этого года, и дважды – до 6, 5 тыс.) – в будущем году, это – удар по малому и среднему бизнесу, с которого будут брать больше налогов. Куда логичнее было бы снизить ставку ЕСВ для малого и среднего бизнеса. Так уменьшится нагрузка на фонд оплаты труда. И есть шанс, что реальная МЗП будет подниматься естественным путем. Постепенно и ее, и ПМ можно вывести на реальный уровень. Но сделать всё сразу и быстро – невозможно", – резюмирует Борис Кушнирук.

Напомним, эксперты спрогнозировали, какой курс доллара ждать украинцам под Новый год.

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