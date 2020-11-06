Менее 40 грн в час: как в Украине повысится минималка с нового года

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Таисия Ерохина
Со следующего
года в Украине вырастет размер минимальной заработной платы до 6000 грн. Именно
такую сумму предусматривает закон о госбюджете. Вчера, 5 ноября, Верховная Рада
в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на
2021. Документ поддержали 275 нардепов.
Так, в 2021 году
минимальная заработная плата в месячном размере будет составлять:
- с 1 января —
6000 грн,
- с 1 июля — 6500
грн.
В почасовом
размере это равно:
- с 1 января —
36,11 грн,
- с 1 июля —
39,12 грн.
Как пояснил
нам Андрей Гарнат — экономический эксперт, координатор гражданской
инициативы "Рух бізнесу України", минимальная заработная плата — это,
по сути своей в Украине, инструмент манипуляции сознанием граждан для
очередного правительства, которое считает, что "повышение минимальной
зарплаты стимулирует рост потребительского спроса, обеспечивает детенизацию
"серых" зарплат…".
Тогда как экономический
и политический эксперт Борис Кушнирук абсурдной называет ситуацию, когда
минимальная зарплата (МЗП) и прожиточный
минимум (ПМ)– разительно отличаются.
Напомним, эксперты
спрогнозировали, какой
курс доллара ждать украинцам под Новый год.
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