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Названо самое дешевое мясо в Украине: сколько стоит килограмм

Дороже всего стоит говядина

сегодня, 12:58
Автор:

Елизавета Черных
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Курятина остается наиболее дешевым мясом на украинских рынках и в магазинах. Об этом сообщили в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН. 

Названо самое дешевое мясо в Украине: сколько стоит килограмм

Курятина - фото из открытых источников

Так, по данным Государственной службы статистики, стоимость килограмма куриной тушки в прошлом месяце составляла в среднем 72 гривны. Филе обходилось дороже — 117 гривен за килограмм. 

Дороже украинцам приходилось платить за свинину, килограмм которой продавали в среднем за 123 гривны. 

А наиболее дорогим мясом в Украине продолжает оставаться говядина. Килограмм продукции стоит в среднем 182 гривны. 

Отметим, что после новогодних и рождественских праздников в стране стремительно начали расти цены на мясо. Например, стоимость говяжьего гуляша выросла на три гривны, по сравнению со срединой декабря 2021 года. В супермаркетах его продают за 236 гривен за кило. Выросли цены и на свиной шашлык. Если перед праздниками продукцию можно было приобрести за 142 гривны, то теперь кило продают практически за 150 гривен. 

Напомним, что по данным аналитиков, в Украине выросла стоимость продовольственной корзины, включающей минимальный продуктовый набор. В начале января она обходилась украинцам в 1883 гривны, что больше на 9,2%, чем в прошлом году. Эксперты выяснили, что жители Украины тратят на продукты 36% своего месячного дохода, а дороже всего им обходится мясо и молоко. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что стоимость популярного среди украинцев овоща — моркови, продолжает стремительно расти. С последних чисел декабря до сегодняшнего дня ценник на морковь повысился на 19%. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/samoe-deshevoe-myaso-v-ukraine-kuryatina-skolko-stoit-kilogramm-1955701.html
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