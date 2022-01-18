Названо самое дешевое мясо в Украине: сколько стоит килограмм

Курятина остается наиболее дешевым мясом на украинских рынках и в магазинах. Об этом сообщили в эфире "Сніданок з 1+1", передает ТСН.

Курятина - фото из открытых источников

Так, по данным Государственной службы статистики, стоимость килограмма куриной тушки в прошлом месяце составляла в среднем 72 гривны. Филе обходилось дороже — 117 гривен за килограмм.

Дороже украинцам приходилось платить за свинину, килограмм которой продавали в среднем за 123 гривны.

А наиболее дорогим мясом в Украине продолжает оставаться говядина. Килограмм продукции стоит в среднем 182 гривны.

Отметим, что после новогодних и рождественских праздников в стране стремительно начали расти цены на мясо. Например, стоимость говяжьего гуляша выросла на три гривны, по сравнению со срединой декабря 2021 года. В супермаркетах его продают за 236 гривен за кило. Выросли цены и на свиной шашлык. Если перед праздниками продукцию можно было приобрести за 142 гривны, то теперь кило продают практически за 150 гривен.

Напомним, что по данным аналитиков, в Украине выросла стоимость продовольственной корзины, включающей минимальный продуктовый набор. В начале января она обходилась украинцам в 1883 гривны, что больше на 9,2%, чем в прошлом году. Эксперты выяснили, что жители Украины тратят на продукты 36% своего месячного дохода, а дороже всего им обходится мясо и молоко.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что стоимость популярного среди украинцев овоща — моркови, продолжает стремительно расти. С последних чисел декабря до сегодняшнего дня ценник на морковь повысился на 19%.

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