logo

BTC/USD

57123.09

ETH/USD

4187.65

LTC/USD

211.66

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.45

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Недвижимость в Украине дорожает: как изменились цены на жилье
commentss НОВОСТИ Все новости

Недвижимость в Украине дорожает: как изменились цены на жилье

Больше всего подорожала недвижимость в новостройках в пригороде Киева

сегодня, 10:49
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В Украине фиксируют рост стоимости жилой недвижимости. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН. 

Недвижимость в Украине дорожает: как изменились цены на жилье

Недвижимость в Украине дорожает: как изменились цены на жилье - фото из открытых источников

Увеличение цен на квартиры объясняются повышенным спросом, уверяют риэлторы, а также подорожанием строительных материалом. Отмечается, что за год цены на квадратные метры в стране выросли в среднем на 17%.  Однако это еще не предел, стоимость будет повышаться и в дальнейшем. 

Журналисты отмечают, что больше всего подорожала недвижимость в новостройках в пригороде Киева. Кроме того, увеличиваются цены на квартиры и в других крупных городах. Так, в Харькове, Одессе, Львове и Днепре стоимость квартир выросла на 13%. 

Напомним, что глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) Юрий Пита рассказывал, что в ноябре 2021 года в наибольших областных центрах ожидается сокращение спроса на недвижимость на "вторичке" на 17-20%. В сентябре-октября число потенциальных покупателей уже снизилось на 10-15%. Повлияет ли такая тенденция на цены на жилье — читайте в материале. 

А также глава АСНУ Юрий Пита озвучивал прогноз ситуации на рынке жилья в ноябре, объяснив, какие изменения могут произойти и почему. В частности, эксперт назвал несколько факторов которые способствуют стабильности цен. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что специалист в области недвижимости Михаил Артюхов поделился прогнозом цен на аренду жилья в Украине ( с учетом коронавируса, адаптивного карантина и повышения тарифов). Эксперт также рассказал, какие важные и необходимые для рынка аренды решения могут быть приняты. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-zhile-kak-izmenilis-ceny-1915660.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!