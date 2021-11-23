В Украине фиксируют рост стоимости жилой недвижимости. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН.

Недвижимость в Украине дорожает: как изменились цены на жилье - фото из открытых источников

Увеличение цен на квартиры объясняются повышенным спросом, уверяют риэлторы, а также подорожанием строительных материалом. Отмечается, что за год цены на квадратные метры в стране выросли в среднем на 17%. Однако это еще не предел, стоимость будет повышаться и в дальнейшем.

Журналисты отмечают, что больше всего подорожала недвижимость в новостройках в пригороде Киева. Кроме того, увеличиваются цены на квартиры и в других крупных городах. Так, в Харькове, Одессе, Львове и Днепре стоимость квартир выросла на 13%.

Напомним, что глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) Юрий Пита рассказывал, что в ноябре 2021 года в наибольших областных центрах ожидается сокращение спроса на недвижимость на "вторичке" на 17-20%. В сентябре-октября число потенциальных покупателей уже снизилось на 10-15%. Повлияет ли такая тенденция на цены на жилье — читайте в материале.

А также глава АСНУ Юрий Пита озвучивал прогноз ситуации на рынке жилья в ноябре, объяснив, какие изменения могут произойти и почему. В частности, эксперт назвал несколько факторов которые способствуют стабильности цен.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что специалист в области недвижимости Михаил Артюхов поделился прогнозом цен на аренду жилья в Украине ( с учетом коронавируса, адаптивного карантина и повышения тарифов). Эксперт также рассказал, какие важные и необходимые для рынка аренды решения могут быть приняты.





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