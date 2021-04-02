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Стало известно, как может измениться цена на золото в ближайшее время

Эксперты спрогнозировали, что будет происходить на рынке золота в апреле

сегодня, 19:55
Автор:

Таисия Ерохина

На рынке золота в апреле будет наблюдаться довольно спокойная ситуация. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Стало известно, как может измениться цена на золото в ближайшее время

Фото из открытых источников

Несмотря на то, что с начала года цены на золото несколько просели, в апреле резких движений не будет, считает экономист Владислав Банков.

Тогда как аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что золото, скорее всего, продолжит падение, а "точкой сопротивления" можно считать отметку в 1700 долларов за унцию – все будет крутиться вокруг этого уровня. В связи с этим эксперт советует обратить внимание на серебро, которое имеет больше шансов на переход в рост, чем золото.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что с золотом все просто и понятно.

"По мере восстановления американской экономики интерес к золоту падает, соответственно, падают и цены на него, – поясняет эксперт. – Поэтому сейчас в мире ждут снижения цен на золото или, точнее, замедления его динамики, когда спрос и цены существенно меняться не будут".

По словам Охрименко, стоимость золота на уровне 1700 долларов за унцию будет еще долго у нас перед глазами. Дело в том, что золото дорожает в период кризисов и паники. Но мировая экономика уже начала восстановление.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине может ударить по гривне. Аналитик назвал диапазон курса, в котором окажется гривна к доллару в ближайшее время. По словам эксперта, главные факторы рынка – эпидемиологическая ситуация и обстановка на Донбассе.

Ранее сообщалось, что колебания курса доллара зависят от сезона. Эксперты рассказали, в какое время года чаще всего дешевеет доллар в Украине.


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