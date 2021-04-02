Стало известно, как может измениться цена на золото в ближайшее время

BTC/USD
59501.57
ETH/USD
2062.03
LTC/USD
208.71
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
На рынке золота в апреле будет наблюдаться довольно спокойная ситуация. Об
этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Несмотря на то, что с начала года цены на золото несколько просели, в
апреле резких движений не будет, считает экономист Владислав Банков.
Тогда как аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что золото, скорее всего,
продолжит падение, а "точкой сопротивления" можно считать отметку в
1700 долларов за унцию – все будет крутиться вокруг этого уровня. В связи с
этим эксперт советует обратить внимание на серебро, которое имеет больше шансов
на переход в рост, чем золото.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает,
что с золотом все просто и понятно.
По словам Охрименко, стоимость золота на уровне 1700 долларов за унцию
будет еще долго у нас перед глазами. Дело в том, что золото дорожает в период
кризисов и паники. Но мировая экономика уже начала восстановление.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине может ударить
по гривне. Аналитик назвал диапазон
курса, в котором окажется гривна к доллару в ближайшее время. По словам эксперта, главные факторы рынка – эпидемиологическая ситуация и
обстановка на Донбассе.
Ранее сообщалось, что колебания
курса доллара зависят от сезона. Эксперты рассказали, в какое время года
чаще всего дешевеет доллар в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости