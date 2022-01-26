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В Казахстане прекратился майнинг криптовалют: что будет с курсом биткоина

Майнеров в Казахстане оставили без электроэнергии до 31 января из-за энергетического кризиса в Центральной Азии

сегодня, 09:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Казахстане все организации, занимающиеся легальной добычей криптовалют, предупредили об отключении от электросети до 31 января. Представители этого бизнеса остались без возможности зарабатывать. Напомним, Казахстан – вторая страна в мире после Соединенных Штатов Америки по добыче криптовалют в мире. О прекращении майнинга в стране сообщили местное СМИ  — Informburo, передает портал "Комментарии".

В Казахстане прекратился майнинг криптовалют: что будет с курсом биткоина

В Казахстане прекратился майнинг криптовалют. Фото из открытых источников

Ранее "Комментарии" уже писали, что кризис в сфере майнинга в Казахстане назревал давно. Местных майнеров постоянно ограничивали в возможностях, регулируя мощность электроэнергии, которая необходима для работы. А политический кризис в начале января вообще заставил задуматься о переезде в США. Теперь стало известно о масштабном сбое в электроснабжении по всему "энергокольцу" Центральной Азии – в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

"Майнинговый бизнес сворачивается, видимо, потому что с такими перебоями электроэнергии уже ничего не поделаешь. Сколько раз мы говорили – в сущности, проблемы с электроэнергией не в майнерах. У нас вся система находится на грани, износ станций – более 70%, возраст станций – около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались и промышленность оставалась серьезно недофинансированной. А майнеры, в сущности, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики ", – заявляют в профильной ассоциации.

"Комментарии" сообщали, что цена биткоина продолжает снижаться и сейчас составляет примерно 35 тысяч долларов за одну монету. Однако, по мнению эксперта, биткоин еще вырастет.
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Источник: https://informburo.kz/novosti/mainerov-kazaxstana-do-fevralya-otklyucili-ot-elektroenergii
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