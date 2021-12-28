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В Украине продают 50 копеек за 6 тысяч гривен: в чем особенность монеты ( ФОТО)

Такие монеты были отчеканены английскими штемпелями на Луганском монетном дворе

сегодня, 10:36
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном аукционе Violity появилось объявление о продаже двух монет номиналом в 50 копеек, датированных 1992 годом. Продавец оценил экземпляры в 6 тысяч гривен. Копейки изготовлены из латуни. 

В Украине продают 50 копеек за 6 тысяч гривен: в чем особенность монеты ( ФОТО)

В Украине продают 50 копеек за 6 тысяч гривен - фото из открытых источников

Специализированный портал Monety сообщает, что особенностью такой монеты - 50 копеек 1992 г. 4ААм — является выпуклый щит, на котором располагается вдавленный трезубец. Отмечается, что такие монеты были отчеканены английскими штемпелями на Луганском монетном дворе. Из-за того, что в эскизах была ошибка, щит получился выпуклым, а трезубец вдавлен. Среди нумизматов такая монета носит название "Англичанка".  

В Украине продают 50 копеек за 6 тысяч гривен: в чем особенность монеты ( ФОТО) - фото 2
В Украине продают 50 копеек за 6 тысяч гривен: в чем особенность монеты ( ФОТО) - фото 3

Пока что на электронном аукционе не сделали ни одной ставки, однако за лотом следят 25 человек, которых заинтересовало такое предложение. 

На портале также предупреждают, что часто на аукционах можно встретить 50 копеек из серебра, бронзы или алюминия, то есть в "неродном металле". Такие монеты не вводились в оборот в Украине, а были изготовлены исключительно для заработка на коллекционерах. Отыскать такие копейки в кошельке и копилке не удастся. 

Отметим, что часто на продажу выставляют памятные монеты НБУ редкого номинала, например, 100, 250, 20 гривен. Их продают за несколько десятков тысяч гривен. Так, монету 250 гривен, которую выпустили к 30-й годовщине Независимости продавали на аукционе почти за 200 тысяч гривен.  Такие монеты изготовлены из драгоценных металлов, в частности, золота 900 пробы. 

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось о других монетах, которые продаются в десятки раз дороже номинала. 


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Источник: https://violity.com/109857095-50-kopeek-1992-g-4aam
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