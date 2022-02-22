В Украине существенно подорожала мебель: названа причина

В Украине существенно дорожает мебель. На протяжении года цена увеличилась на треть. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

В Украине существенно подорожала мебель - фото из открытых источников

По словам производителей, изменение стоимости связано с подорожанием расходных материалов. В частности, древесно-стружечных плит (ДСП), которые используют при изготовлении мебели чаще всего. С начала 2022 года их стоимость росла уже трижды. Главная причина — дорогая древесина.

К тому же, на цену мебели влияет дорогая фурнитура, которую часто производители заказывают в других странах. Так, ее цена зависит от колебания курса валют.

Отметим, что также в Украине стремительно растут цены на продукты. Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса проанализировали динамику цен на продовольствие в стране за последние две недели и выяснили, что за этот период больше всего подорожали помидоры. Стоимость овоща увеличилась аж на 29%. Также наблюдался стремительный рост цен на говядину, бананы, ржаной хлеб и другие продукты.

Что касается хлеба, то эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение стоимости. В связи с удорожанием энергоресурсов — газа и электричество — цена на социально значимый продукт может повыситься еще на 25-30%. Сюда же накладываются транспортные расходы. Производители будут попросту вынуждены поднимать цены на хлеб.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что с 1 февраля в Украине подорожали ювелирные изделия из роста стоимости на госсуслугу — клеймение украшений. Эта процедура является обязательной, при этом в большинстве других стран эта операция добровольная или вовсе отсутствует.

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