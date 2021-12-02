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В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна (ФОТО)

Такая купюра изготовлена с браком

сегодня, 16:40
Автор:

Елизавета Черных
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На одном из профильных аукционов выставили на продажу 5-гривневую купюру, которую оценили в 20 тысяч гривен. Об этом сообщает УНИАН. 

В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна (ФОТО)

В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна - фото из открытых источников

Так, по данным издания, банкноту выпустили в 1992 году, а особенна она тем, что имеет брак печати. Дело в том, что лицевая сторона купюры пропечатана, а на обратной стороне 5 гривен имеются только номера. 

В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна (ФОТО) - фото 2

Автор объявления отметил, что банкнота не имеет скрытых дефектов, однако ее выровняли, поскольку та была смята. 

На данный момент за лотом следят 18 человек, однако ставок еще не делал никто. 

В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна (ФОТО) - фото 3

Напомним, что на электронном аукционе также продавалась купюра номиналом в 50 гривен, но ее цена была несколько выше — 27 тысяч гривен. Эту банкноту выпустили в 2011 году, к 20-летию Национального банка Украины. На ней присутствует специальная голограмма, свидетельствующая об этом.

Отметим, что также ведутся онлайн-торги за редкие монеты — как советских времен, так и более современные. Например, 20 копеек 1931 года на аукционе оценили в 65 тысяч гривен. Такая монета считается редкой из-за того, что была отчеканена в ограниченном количестве. 
Металлическую гривну, изготовленную в 1992 году, приобрели за 18 тысяч, но это еще не предельная стоимость. Такая гривна ценна из-за года выпуска — такие монеты вошли в оборот в нашей в стране только в 1995-м году. Такая монета из экспериментальной партии, которая есть только у нумизматов. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что некоторые вещи, которые были изготовлены во времена СССР и пользовались тогда популярностью, можно продавать на аукционах за сотни тысяч гривен. 



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Источник: https://www.unian.net/society/5-griven-za-20-tysyach-v-ukraine-prodayut-neobychnuyu-kupyuru-foto-novosti-ukrainy-11613700.html
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