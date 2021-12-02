На одном из профильных аукционов выставили на продажу 5-гривневую купюру, которую оценили в 20 тысяч гривен. Об этом сообщает УНИАН.

В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна - фото из открытых источников

Так, по данным издания, банкноту выпустили в 1992 году, а особенна она тем, что имеет брак печати. Дело в том, что лицевая сторона купюры пропечатана, а на обратной стороне 5 гривен имеются только номера.





Автор объявления отметил, что банкнота не имеет скрытых дефектов, однако ее выровняли, поскольку та была смята.

На данный момент за лотом следят 18 человек, однако ставок еще не делал никто.





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