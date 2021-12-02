На одном из профильных аукционов выставили на продажу 5-гривневую купюру, которую оценили в 20 тысяч гривен. Об этом сообщает УНИАН.
В Украине за 20 тысяч продают банкноту в 5 гривен: чем она особенна - фото из открытых источников
Так, по данным издания, банкноту выпустили в 1992 году, а особенна она тем, что имеет брак печати. Дело в том, что лицевая сторона купюры пропечатана, а на обратной стороне 5 гривен имеются только номера.
Автор объявления отметил, что банкнота не имеет скрытых дефектов, однако ее выровняли, поскольку та была смята.
На данный момент за лотом следят 18 человек, однако ставок еще не делал никто.
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Напомним, что на электронном аукционе также продавалась купюра номиналом в 50 гривен,
но ее цена была несколько выше — 27 тысяч гривен. Эту банкноту выпустили в 2011 году, к 20-летию Национального банка Украины. На ней присутствует специальная голограмма, свидетельствующая об этом.
Отметим, что также ведутся онлайн-торги за редкие монеты — как советских времен, так и более современные. Например, 20 копеек 1931 года
на аукционе оценили в 65 тысяч гривен. Такая монета считается редкой из-за того, что была отчеканена в ограниченном количестве.
Металлическую гривну,
изготовленную в 1992 году, приобрели за 18 тысяч, но это еще не предельная стоимость. Такая гривна ценна из-за года выпуска — такие монеты вошли в оборот в нашей в стране только в 1995-м году. Такая монета из экспериментальной партии, которая есть только у нумизматов.
Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что некоторые вещи, которые были изготовлены во времена СССР и пользовались тогда популярностью, можно продавать на аукционах за сотни тысяч гривен.
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