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Что ждет «Укроборонпром»: нардепы «за» трансформацию Концерна

Соответствующее решение о трансформации «Укроборонпрома» поддержали 227 народных депутатов

сегодня, 14:52
Автор:

Вечканова Елена

В пятницу, 29 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволит комплексно трансформировать государственный концерн "Укроборонпром". О соответствующем решении сообщили в официальном Telegram-канале госоргана.

Что ждет «Укроборонпром»: нардепы «за» трансформацию Концерна

ВРУ поддержала трансформацию "Укроборонпрома". Фото из открытых источников

Свои голоса "за" документ в первом чтении отдали 227 нардепов. Поддержанный законопроект под номером 3822 носит название "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Благодаря поддержке депутатов "Укроборонпром" наконец официально начнет преобразование в несколько акционерных обществ. Всего трансформация должна занять три этапа.

Первым этапом будет подготовка к общим изменениям в работе госконцерна и, собственно, его преобразование в АО. Впоследствии на основе созданного общества появятся специальные бизнес-объединения, которые будут работать по соответствующим отраслям.

Как уже сообщали "Комментарии", "Укроборонпром" планируют разделить на два основных холдинга. По информации главы учреждения Юрия Гусева, один из них будет заниматься оборонительными системами и обеспечивать потребности отечественных военных. Представители другого объединения работать над улучшением аэрокосмической отрасли Украины.

Политики надеются, что поддержанный в Верховной Раде законопроект поможет реорганизовать предприятие в кратчайшие сроки, чтобы улучшить качество оборонной системы государства.

"Все мы знаем примеры предприятий, которые простаивают и ничего не делают. Они только обременяют весь концерн. [...] Это актив, который съедает деньги. Почему не оптимизировать его мощности, не объединить в одно акционерное общество, где каждый производить какую-то нужную деталь?" — так прокомментировал изменения в "Укроборонпроме" председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что госконцерн в 2020 году выполнил план государственных заказов на 12 млрд гривен. Одновременно с этим "Укроборонпром" имеет немало долгов, поэтому на портале можно узнать, какой их общий размер и как придется за них расплачиваться.


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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/202377.html
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