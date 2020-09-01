Илон Маск обошел Марка Цукерберга в списке богатейших людей в мире

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Татьяна Веремеева
Американский предприниматель Илон Маск обошел соучредителя Facebook Inc. Марка
Цукерберга в рейтинге богатейших людей в мире. Таких результатов удалось
достичь после того, как акции Tesla Inc. продолжили свое безжалостное ралли на
фоне разделения акций. Состояние Маска сейчас оценивается в 115,4 млрд долл., в
то время как состояние Цукерберга эксперты оценивают в 110,8 млрд долл. Об этом
сообщает Bloomberg.
Также в последний день лета бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала
самой богатой женщиной в мире, обойдя наследницу L'Oreal SA Франсуаза Беттенкур
Мейерс. Состояние Скотт, которая получила 4% акций компании Amazon.com Inc. в процессе
развода с основателем компании, сейчас оценивается в 66,4 млрд долл.
Состояние Маска в 2020 году рекордно выросло. Так, с начала года он
нарастил свой капитал на 87,8 млрд долл., а акции Tesla выросли почти на 500%. Tesla
стала одной из компаний, которые стремительно развиваются, несмотря на кризис
на фоне пандемии коронавируса.
Ранее "Комментарии" писали, что состояние основателя и генерального
директора компании Amazon Джеффа Безоса несколько дней назад превысило еще
недавно непостижимую
сумму в 200 млрд долл. Предприниматель и изобретатель Илон Маск также
рекордно нарастил свое состояние, которое превысило
отметку в 100 млрд долл. Илон Маск теперь является частью
элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным
капиталом. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в списке
обладателей 12-значного состояния в начале этого месяца. Согласно индексу
миллиардеров Bloomberg, их общее состояние находится на уровне 540 млрд долл.
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