Илон Маск обошел Марка Цукерберга в списке богатейших людей в мире

Американский предприниматель Илон Маск обошел соучредителя Facebook Inc. Марка Цукерберга в рейтинге богатейших людей в мире. Таких результатов удалось достичь после того, как акции Tesla Inc. продолжили свое безжалостное ралли на фоне разделения акций. Состояние Маска сейчас оценивается в 115,4 млрд долл., в то время как состояние Цукерберга эксперты оценивают в 110,8 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.



Также в последний день лета бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире, обойдя наследницу L'Oreal SA Франсуаза Беттенкур Мейерс. Состояние Скотт, которая получила 4% акций компании Amazon.com Inc. в процессе развода с основателем компании, сейчас оценивается в 66,4 млрд долл.

Состояние Маска в 2020 году рекордно выросло. Так, с начала года он нарастил свой капитал на 87,8 млрд долл., а акции Tesla выросли почти на 500%. Tesla стала одной из компаний, которые стремительно развиваются, несмотря на кризис на фоне пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что состояние основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса несколько дней назад превысило еще недавно непостижимую сумму в 200 млрд долл. Предприниматель и изобретатель Илон Маск также рекордно нарастил свое состояние, которое превысило отметку в 100 млрд долл. Илон Маск теперь является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным капиталом. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в списке обладателей 12-значного состояния в начале этого месяца. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, их общее состояние находится на уровне 540 млрд долл.

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