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Тарифы на распределение газа снизили для 14 облгазов: список

Решение принято "с целью недопущения социального напряжения среди населения"

сегодня, 11:57
Автор:

Елизавета Черных

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Теперь максимальный тариф составит 1,79 гривны за кубометр. Решение было принято на заседании комиссии, которое транслировалось на Youtube.

Тарифы на распределение газа снизили для 14 облгазов: список

Распределение газа - фото из открытых источников

Согласно решению регулятора, теперь тарифы снижены для таких облгазов: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", Чао "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

На заседании подчеркнули, что решение принято "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

Напомним, что на заседании Кабинета министров Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной колебания цен за кубометр газа от 6,99 до 11 гривен в отдельных областях могло стать монопольное положение облгазов. Ответы на эти вопросы дали украинские эксперты.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vPYYbGpzyLU
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