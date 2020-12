В Украине подорожает мобильная связь: какие операторы повышают тарифы

Кроме повышения цен на продукты, а также коммунальные услуги, с 1 января 2021 года в Украине значительно увеличатся цены на некоторые тарифные планы операторов мобильной связи. Смена стоимости тарифов будет касаться пользователей компаний "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

"Киевстар"

У этого мобильного оператора вырастут цены на несколько тарифных планов. Тариф "Безлим" поднимется в цене практически вдвое: вместо 95 гривен, пользователям за него придется платить 175 гривен. В пакет услуг будут включены: доступ к интернету без ограничений, до 200 минут исходящих звонков и 200 смс по Украине.

Тарифы для контрактных абонентов, которые пользуются услугами мобильного оператора три года и более, также изменятся. В компании предупредили, что тарифный план стоит изменить до 31 декабря 2020 года, в противном случае пользователю будет выбран тарифный план автоматически.

Vodafone

Самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает на 10 гривен и обойдется абонентам в 45 гривен. В рамках тарифного плана пользователи получат 1 Гб интернета и 100 минут исходящих звонков по Украине.

Цена на тарифные планы Vodafone Smart S и Vodafone 4G Smart M также вырастут. Абонентов первого тарифа за 5 Гб и 200 минут ожидает повышение до 85 гривен, а второго до 130 гривен за 9 Гб и 300 минут.

Lifecell

Оператор повышает цены за месяц использования на такие тарифы: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 Безлимита 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт". С 14 декабря до 28 февраля абонентам предоставили право самостоятельно изменить свой тарифный план бесплатно.

