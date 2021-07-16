В Украине наступает эпоха высоких налогов, — эксперт

BTC/USD
32039.70
ETH/USD
1922.99
LTC/USD
124.64
USD/UAH
27.44
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Законопроект 5600, подразумевающий внесение множества изменений в Налоговый кодекс Украины и, соответственно, систему налогообложения, будет приторможен из-за огромного количества правок, предложенных нардепами. Впрочем, "Комментарии" попросили эксперта объяснить, поможет ли это облагородить документ, вызывающий столь много недовольства у украинцев.
Эксперт считает, что Украине следует ждать повышения налогов. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
По словам аналитика "Центра разумных решений" Вячеслава Черкашина, если комплексно оценивать ситуацию в сфере налогов, то можно с уверенностью сказать, что ничего более фискально-агрессивного в последние семь-шесть лет не наблюдалось.
Вслед за этим, по его словам, была поддержана в первом чтении "не менее людоедская" инициатива правительства — законопроект 5600.
При этом, по его мнению, под борьбу с олигархами с натяжкой можно отнести лишь четверть проекта.
Однако и это, как утверждает эксперт, еще не все.
Еще одной неприятной стороной принятого документа эксперт называет то, что правительство на среднесрочную перспективу, в том числе из соображений соблюдения обязательств перед МВФ, планирует проводить в жизнь стратегию сокращения бюджетного дефицита — до 3,5% ВВП в 2022, до 3% ВВП в 2023 и до 2,7% ВВП в 2024 году.
Таким образом, стратегию критически минимальных дефицитов нельзя назвать разумной и оправданной политикой, поясняет эксперт.
Подводя итоги, Вячеслав Черкашин отметил, что власти напалмом закона 466, законопроекта 5600 и Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы наносят во многом непоправимый вред восстановлению экономики страны. По его словам, на головы бизнеса и граждан в 2022 году упадут новые налоги и регуляции общей стоимостью более 3% от ВВП, а это значит, что:
- в Украине наступила эпоха высоких налогов;
- выбираться из последствий кризиса мы теперь будем не 1,5-2 года, как большинство стран, а значительно дольше.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто, по мнению экспертов, больше всего пострадает от принятия законопроекта 5600. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что украинскому азартному бизнесу собираются поменять налоговые ставки. Подобную инициативу по разному оценивают и народные депутаты, и отечественные специалисты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости