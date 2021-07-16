Законопроект 5600: разумный подход или налоговая черная дыра

Накануне ухода Верховной Рады на "каникулы"
стало известно, что к принятому 1 июля в первом чтении законопроекте №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины предлагаются тысячи правок. Отметим, что документ предусматривает индексацию
отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Эксперты оценили для
портала "Комментарии" этот проект в частности и налоговые кейсы власти в целом.
Эксперты оценили законопроект 5600 о налогах. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Это закон об увеличении налогового давления,
а не о борьбе с теневым сектором экономики"
Политический и экономический эксперт Growford
Institute Валерий Клочок обращает внимание, что принятый пока в первом чтении
законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в экспертной среде
и среди журналистов иначе, как по номеру регистрации никто и не называет —
просто 5600.
"Это как законы 16 января, которые принимались
в период активных событий на Евромайдане. Оба документа стали токсичными в
обществе из-за контраверсийности заложенных норм", — говорит эксперт.
Клочок уверяет, что подготовленные правительством
изменения в Налоговый кодекс (которые пытались в СМИ представить как
"антиахметовский закон", упирая на ряд энергетических и рентных моментов)
никоим образом нельзя отождествлять с налоговой реформой.
"Такой тезис сначала пытались привязать к документу.
Но суть его банальна, проста и цинично выгодна власти — тот, кто платит налоги,
должен заплатить больше. Хотя по своей сути закон должен стимулировать начать
платить тех, кто даже не задумывался над этим еще вчера, — считает Валерий
Клочок. — Снижение налоговой нагрузки позволило бы увеличить поступления в
бюджет в перспективе".
Эксперт подчеркивает, что законопроект 5600 — это
не про реформу. Это о том, как собрать дополнительно несколько десятков
миллиардов гривен.
"Данный документ ставит перед бизнесом задачу
поиска новых путей уменьшения фискальной нагрузки и перехода в тень. Если можно
еще допустить необходимость увеличения экологического налога, то повышением
акцизов невозможно бороться с производством контрафактных алкогольных напитков,
сигарет и продажей светлых нефтепродуктов на сером рынке. Наоборот — это будет
стимулировать увеличение доли теневого бизнеса", — прогнозирует Валерий Клочок.
Что касается "зеленого тарифа", несмотря на
высокую вероятность серьезных дискуссий по иностранным инвесторам, менять нужно
всё украинское законодательство, которое обусловило самый высокий в Европе
тариф за компенсацию возобновляемой энергетики. Даже страны с сильной
экономикой давно отказались от подобных идей, отмечает эксперт.
"Резюмируя — это закон об увеличении
налогового давления, а не о борьбе с теневым сектором экономики. И хотя
народные депутаты даже от правящего большинства говорят об изменениях ко
второму чтению, но я мало в это верю", — признался Валерий Клочок.
"В Украине наступила эпоха высоких налогов"
По словам аналитика "Центра разумных
решений" Вячеслава Черкашина, если комплексно оценивать ситуацию в сфере
налогов, то можно с уверенностью сказать, что ничего более фискально-агрессивного
в последние семь-шесть лет не наблюдалось.
"В прошлом году мы получили антиофшорный Закон
466 (проект 1210), принесший в жизнь налогоплательщиков десятки новых
сложнейших регуляций и новые полномочия так и нереформированных налоговиков.
При этом самые токсичные нормы вступают в действие с 1 января 2022 года", —
напомнил специалист.
Вслед за этим, по его словам, была поддержана в
первом чтении "не
менее людоедская" инициатива правительства — законопроект 5600.
"Им
предусматривается введение, в большинстве своем с начала следующего года, более
сорока новаций по увеличению ставок налогов и расширению базы налогообложения
общей стоимостью 48,3 млрд грн в год. Блюдо вышло настолько неаппетитным, что
пришлось присвоить ему титул "антиолигархического", чтоб хоть как-то
содействовать его перевариванию парламентариями и обществом", — отмечает Вячеслав
Черкашин.
При этом, по его мнению, под борьбу с
олигархами с натяжкой можно отнести лишь четверть проекта.
"Остальное, по какой-то непонятной логике
чиновников Кабмина, досталось фермерам, малому и среднему бизнесу, населению.
Они получили совершенно неуместное во время кризиса урезание прав
налогоплательщиков в сфере уплаты и возмещения НДС, новые налоги на
землевладельцев с участками более 0,5 га, резкую смену налоговых правил на рынке
жилья, откат реформ в сфере мобильной связи и зеленой энергетики", — акцентирует
Вячеслав Черкашин.
Однако и это, как утверждает эксперт, еще не
все.
"15 июля состоялся "праздник одобрения" парламентом Бюджетной декларации на 2022-2024 года, — говорит аналитик. — И
хотя Постановление 5765 содержало 31 дополнительную рекомендацию для
правительства, парламент принял документ, взяв и на себя в том числе
политическую ответственность за сохранение политики чрезвычайно агрессивного
сбора налогов на ближайшие три года. Речь о заложенном в декларации приросте
налоговых поступлений в среднем на 115,5 млрд грн или более чем на 10%
ежегодно, хотя даже номинальный ВВП будет расти соответственно лишь на 3,8%,
4,7% и 5%".
Еще одной неприятной стороной принятого
документа эксперт называет то, что правительство на среднесрочную перспективу,
в том числе из соображений соблюдения обязательств перед МВФ, планирует
проводить в жизнь стратегию сокращения бюджетного дефицита — до 3,5% ВВП в
2022, до 3% ВВП в 2023 и до 2,7% ВВП в 2024 году.
"Такой подход делает Украину страной с одной
из самых жестких фискальных политик в мире, — подчеркивает Вячеслав Черкашин. —
Для примера, большинство стран с формирующимися рынками придерживаются размера
дефицита на уровне 5,5-6% ВВП. Современная экономическая научная мысль говорит
о том, что неадекватно жесткая фискальная дисциплина может привести к
необратимым экономическим и социальным потерям, включая устойчивое падение
совокупного спроса и сокращение доходов домохозяйств".
Таким образом, стратегию критически
минимальных дефицитов нельзя назвать разумной и оправданной политикой, поясняет
эксперт.
Подводя итоги, Вячеслав Черкашин отметил, что
власти напалмом закона 466, законопроекта 5600 и Бюджетной декларацией на
2022-2024 годы наносят во многом непоправимый вред восстановлению экономики
страны. По его словам, на головы бизнеса и граждан в 2022 году упадут новые
налоги и регуляции общей стоимостью более 3% от ВВП, а это значит, что:
- в Украине наступила эпоха высоких налогов;
- выбираться из последствий кризиса мы теперь
будем не 1,5-2 года, как большинство стран, а значительно дольше.
"Пока всё выглядит вполне разумно и
обосновано"
По мнению экономического эксперта Александра
Гаврутенко, проблема налогового законодательства в том, что практически
невозможно с первого раза в условиях бесконечного противостояния интересов:
частных, государственных, социальных, международных найти сбалансированную и
эффективную налоговую модель и подобрать ей соответствующие параметры.
"И хотя уже более 30 лет мы выстраиваем
экономику страны на рыночных условиях, где важным критерием устойчивого
развития являются стабильность и неизменность налоговых правил, вполне
закономерно, когда государство пытается найти дополнительные ресурсы. И исправить
злоупотребления или просчеты предыдущих руководителей страны, выстроив более
адекватную вызовам времени и запросам общества налоговую систему. Хотя под этим
стремлением всегда могут закладываться очередные злоупотребления и просчеты. Но
пока всё выглядит вполне разумно и обосновано", — считает Александр Гаврутенко.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто, по мнению экспертов, больше всего пострадает от принятия законопроекта 5600. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что украинскому азартному бизнесу собираются поменять налоговые ставки. Подобную инициативу по разному оценивают и народные депутаты, и отечественные специалисты.
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