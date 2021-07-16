Законопроект 5600: разумный подход или налоговая черная дыра

Накануне ухода Верховной Рады на "каникулы" стало известно, что к принятому 1 июля в первом чтении законопроекте №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины предлагаются тысячи правок. Отметим, что документ предусматривает индексацию отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей. Эксперты оценили для портала "Комментарии" этот проект в частности и налоговые кейсы власти в целом.

Эксперты оценили законопроект 5600 о налогах. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Это закон об увеличении налогового давления, а не о борьбе с теневым сектором экономики"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок обращает внимание, что принятый пока в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в экспертной среде и среди журналистов иначе, как по номеру регистрации никто и не называет — просто 5600.

"Это как законы 16 января, которые принимались в период активных событий на Евромайдане. Оба документа стали токсичными в обществе из-за контраверсийности заложенных норм", — говорит эксперт.

Клочок уверяет, что подготовленные правительством изменения в Налоговый кодекс (которые пытались в СМИ представить как "антиахметовский закон", упирая на ряд энергетических и рентных моментов) никоим образом нельзя отождествлять с налоговой реформой.

"Такой тезис сначала пытались привязать к документу. Но суть его банальна, проста и цинично выгодна власти — тот, кто платит налоги, должен заплатить больше. Хотя по своей сути закон должен стимулировать начать платить тех, кто даже не задумывался над этим еще вчера, — считает Валерий Клочок. — Снижение налоговой нагрузки позволило бы увеличить поступления в бюджет в перспективе".

Эксперт подчеркивает, что законопроект 5600 — это не про реформу. Это о том, как собрать дополнительно несколько десятков миллиардов гривен.

"Данный документ ставит перед бизнесом задачу поиска новых путей уменьшения фискальной нагрузки и перехода в тень. Если можно еще допустить необходимость увеличения экологического налога, то повышением акцизов невозможно бороться с производством контрафактных алкогольных напитков, сигарет и продажей светлых нефтепродуктов на сером рынке. Наоборот — это будет стимулировать увеличение доли теневого бизнеса", — прогнозирует Валерий Клочок.

Что касается "зеленого тарифа", несмотря на высокую вероятность серьезных дискуссий по иностранным инвесторам, менять нужно всё украинское законодательство, которое обусловило самый высокий в Европе тариф за компенсацию возобновляемой энергетики. Даже страны с сильной экономикой давно отказались от подобных идей, отмечает эксперт.

"Резюмируя — это закон об увеличении налогового давления, а не о борьбе с теневым сектором экономики. И хотя народные депутаты даже от правящего большинства говорят об изменениях ко второму чтению, но я мало в это верю", — признался Валерий Клочок.

"В Украине наступила эпоха высоких налогов"

По словам аналитика "Центра разумных решений" Вячеслава Черкашина, если комплексно оценивать ситуацию в сфере налогов, то можно с уверенностью сказать, что ничего более фискально-агрессивного в последние семь-шесть лет не наблюдалось.

"В прошлом году мы получили антиофшорный Закон 466 (проект 1210), принесший в жизнь налогоплательщиков десятки новых сложнейших регуляций и новые полномочия так и нереформированных налоговиков. При этом самые токсичные нормы вступают в действие с 1 января 2022 года", — напомнил специалист.

Вслед за этим, по его словам, была поддержана в первом чтении "не менее людоедская" инициатива правительства — законопроект 5600.

" Им предусматривается введение, в большинстве своем с начала следующего года, более сорока новаций по увеличению ставок налогов и расширению базы налогообложения общей стоимостью 48,3 млрд грн в год. Блюдо вышло настолько неаппетитным, что пришлось присвоить ему титул "антиолигархического", чтоб хоть как-то содействовать его перевариванию парламентариями и обществом", — отмечает Вячеслав Черкашин.

При этом, по его мнению, под борьбу с олигархами с натяжкой можно отнести лишь четверть проекта.

"Остальное, по какой-то непонятной логике чиновников Кабмина, досталось фермерам, малому и среднему бизнесу, населению. Они получили совершенно неуместное во время кризиса урезание прав налогоплательщиков в сфере уплаты и возмещения НДС, новые налоги на землевладельцев с участками более 0,5 га , резкую смену налоговых правил на рынке жилья, откат реформ в сфере мобильной связи и зеленой энергетики", — акцентирует Вячеслав Черкашин.

Однако и это, как утверждает эксперт, еще не все.

"15 июля состоялся "праздник одобрения" парламентом Бюджетной декларации на 2022-2024 года, — говорит аналитик. — И хотя Постановление 5765 содержало 31 дополнительную рекомендацию для правительства, парламент принял документ, взяв и на себя в том числе политическую ответственность за сохранение политики чрезвычайно агрессивного сбора налогов на ближайшие три года. Речь о заложенном в декларации приросте налоговых поступлений в среднем на 115,5 млрд грн или более чем на 10% ежегодно, хотя даже номинальный ВВП будет расти соответственно лишь на 3,8%, 4,7% и 5%".

Еще одной неприятной стороной принятого документа эксперт называет то, что правительство на среднесрочную перспективу, в том числе из соображений соблюдения обязательств перед МВФ, планирует проводить в жизнь стратегию сокращения бюджетного дефицита — до 3,5% ВВП в 2022, до 3% ВВП в 2023 и до 2,7% ВВП в 2024 году.

"Такой подход делает Украину страной с одной из самых жестких фискальных политик в мире, — подчеркивает Вячеслав Черкашин. — Для примера, большинство стран с формирующимися рынками придерживаются размера дефицита на уровне 5,5-6% ВВП. Современная экономическая научная мысль говорит о том, что неадекватно жесткая фискальная дисциплина может привести к необратимым экономическим и социальным потерям, включая устойчивое падение совокупного спроса и сокращение доходов домохозяйств".

Таким образом, стратегию критически минимальных дефицитов нельзя назвать разумной и оправданной политикой, поясняет эксперт.

Подводя итоги, Вячеслав Черкашин отметил, что власти напалмом закона 466, законопроекта 5600 и Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы наносят во многом непоправимый вред восстановлению экономики страны. По его словам, на головы бизнеса и граждан в 2022 году упадут новые налоги и регуляции общей стоимостью более 3% от ВВП, а это значит, что:

- в Украине наступила эпоха высоких налогов;

- выбираться из последствий кризиса мы теперь будем не 1,5-2 года, как большинство стран, а значительно дольше.

"Пока всё выглядит вполне разумно и обосновано"

По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, проблема налогового законодательства в том, что практически невозможно с первого раза в условиях бесконечного противостояния интересов: частных, государственных, социальных, международных найти сбалансированную и эффективную налоговую модель и подобрать ей соответствующие параметры.

"И хотя уже более 30 лет мы выстраиваем экономику страны на рыночных условиях, где важным критерием устойчивого развития являются стабильность и неизменность налоговых правил, вполне закономерно, когда государство пытается найти дополнительные ресурсы. И исправить злоупотребления или просчеты предыдущих руководителей страны, выстроив более адекватную вызовам времени и запросам общества налоговую систему. Хотя под этим стремлением всегда могут закладываться очередные злоупотребления и просчеты. Но пока всё выглядит вполне разумно и обосновано", — считает Александр Гаврутенко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто, по мнению экспертов, больше всего пострадает от принятия законопроекта 5600. Детали — в нашем материале.

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