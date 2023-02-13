Кому принадлежат украинские банки

Работа как государственных, так и частных банков периодически сопровождается скандалами, среди владельцев финансовых учреждений есть обладатели удивительных биографий. Вероятно, банковскую систему в целом и владельцев банков ждут изменения из-за мировой стагфляции, намерений властей и ее окружения погреть руки на финансовых потоках на восстановлении Украины, а также из-за намерений политиков попытаться сдать субъектность страны под вероятное вступление в ЕС.

Кто стоит за банковской системой в Украине

Архитектура и смыслы банковской системы

Украинская банковская система была построена функционерами советской плановой экономики под нужды феодально-компрадорской экономической модели. Главными архитекторами называют ветерана советского банковского дела Владимира Стельмаха, министра финансов Виктора Пинзеныка, финансиста Вадима Гетьмана, банкира и экс-президента Виктора Ющенко. Считается, что Стельмах привязал гривну к российскому рублю, что много лет оказывало негативное влияние на экономику Украины и способствовало российской экономической оккупации нашей страны.

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Еще украинская банковская система выглядит так, будто в ней существует "каста неприкосновенных" — тех, кто даже за самые дерзкие поступки типа уничтожения банка "Украина", мошеннического обесценения гривны, "банкопада" и подобных действий не получает правовой оценки. Кроме вышеупомянутых архитекторов системы, обладателями правового иммунитета являются Валерия Гонтарева, Екатерина Рожкова, Петр Порошенко, действующий глава НБУ, кум политика Арсения Яценюка Андрей Пышный. Экс-председателя НБУ Кирилла Шевченко предупредили о запуске уголовного производства по его деятельности в Укргазбанке и разрешили тихо уехать за границу. Известный потасовкой с журналистами, близкий к Зеленскому экс-глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер после скандала остался во власти, получил "хлебную" должность главы государственного "Укрфинжилье".

Достаточно показательна и фигура современного главы НБУ Андрея Пышного. Он начинал с соратником кума путина Медведчука Игорем Плужниковым, который затем во времена Ющенко и помог Пышному получить должность и. о. главы государственного Ощадбанка. В СМИ сообщали, что начало карьеры Пышного в государственном банке сопровождалось скандалами вокруг якобы подделки документов и выдачи кредитов самому себе, которые потом никто не вернул. После 2014 года Пышный благодаря куму Яценюку и постмайданным властям стал председателем Ощадбанка. Его сопровождало еще больше скандалов – связи с олигархами, растрата денег "семья Януковича", непрофессиональное управление государственным банком, что привело к большим убыткам. Еще Пышного называют давним знакомым и партнером не только Яценюка, но и главы ОП Андрея Ермака. Это может быть главной причиной его роста до должности председателя Национального банка Украины.

Зама Пышного в НБУ Екатерину Рожкову связывают с российским бизнесом. Поговаривают, что Рожкова, якобы, очень экстравагантно принимает решение: исключительно после консультаций с некой гадалкой Оксаной Каи.

Ситуация в банковском секторе Украины развивается одновременно с глубоким кризисом мировой Ямайской финансовой системы. Наиболее вероятно, что этот кризис в ближайшее время не закончится, поскольку по состоянию на 2020 год объем внешних долгов государств и корпораций был в 60 раз больше всего ВВП планеты Земля. Попытка найти решение через проект "коронавирус" главы Всемирного экономического форума Клауса Шваба провалилась. Эхом краха проекта "коронавирус" стала война в Украине. С 2022 года в мире постепенно набирает обороты стагфляция. Многие международные экономисты считают, что мы в начале огромного финансового кризиса невиданного ранее масштаба.

"Государственные долги правительств стран Европы достигли 100% ВВП, а в Греции – 200 ВВП, – говорит эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин. – В США сейчас 31 трлн долларов государственного долга – 120% ВВП. ФРС повысила ставки, и теперь только обслуживание госдолга стоит 1 трлн долларов в год, а налогов они собирают всего 4 трлн. В ближайшее время дальше поднимать ставку будет нереально. Мир придет к нулевой ставке. Это рождает коллапс. Пирамида долгов растет, в какой-то момент все это лопнет. После этого деньги станут намного дешевле, что будет выгодно Украине".

Итак, ситуация выглядит так, что старое мироустройство уже рухнуло, а новое еще не проявилось в полную силу. Присутствующие сейчас в Украине Зе!команда, руководители финансового сектора и владельцы украинских банков – это старая школа старых схем. Они не демонстрируют понимания, что делать в сильно изменившемся мире.

Владельцы банков: Государство

После банкопада Порошенко-Гонтаревой и национализации ПриватБанка, главным игроком в банковской сфере в Украине стало государство. Сейчас государство владеет Ощадбанком, Приватбанком, Укргазбанком, Укрэксимбанком, контролирующим 65% уставного капитала всей банковской системы Украины.

При этом еще с 1990-х годов государственные банки не были образцом и моральным авторитетом сектора. Наоборот, они были инструментами сомнительных схем для многих президентов, правительств и парламентов. При Зе!команде было много шума вокруг скандала по выдаче кредита в 60 млн долларов Укрэксимбанком некоему Сергею Брюховецкому, который вел бизнес в т. н. "ДНР" и сотрудничал с оккупантами. Кредит Брюховецкому предоставили в Укрэксимбанке, который в то время возглавлял близкий к Зеленскому Евгений Мецгер. Деньги должны пойти на выкуп киевского ТРЦ Скаймолл, за который спорят эстонский бизнесмен Гилар Тедер, сотрудничающий с оккупантами в Крыму, и Томаш Фиала, с одной стороны, и бизнесмен Андрей Адамовский, также сотрудничавший с оккупантами в Крыму, с другой стороны. Считается, что скандал в СМИ, и в первую очередь в принадлежавших Фиалу, начался из-за вероятного нарушения интересов Тедера и Фиалы.

После этого громких скандалов с государственными банками не последовало. Ожидается, что государственная доля в банковском секторе в 2023 году достигнет 68% из-за национализации бывшего Альфа-банка россиян Фридмана, Авена и Косогова, который в конце 2022 года стал называться "Сенс-банком". Пока что россияне еще указаны владельцами этого банка на сайте НБУ.

Владельцы банков: иностранный бизнес и государственные учреждения

Форвард банк контролирует бизнесмен из РФ, обладатель водочной империи Рустам Тарико. В России его связывают с торговлей некачественным алкоголем (ТМ "Русский стандарт"). В Украине против Тарико введены санкции, а 08 февраля 2023 года НБУ принял решение о выводе банка "Форвард" с рынка.

Также отсутствует дискурс по дальнейшей доле АО "Первый инвестиционный банк" (ПИН банк) – он на 88% контролируется гражданином россии Евгением Гинером. Это президент спортивного клуба ЦСКА, близкий к Путину и ОПГ "Лужниковская" деятель. В 2022 году сообщалось, что ПИН банк собирается приобрести известный многолетним партнерством с россиянами олигарх Александр Ярославский. Были гипотезы, что Ярославский купит банк в качестве "фунта" – чтобы россияне сохранили реальный контроль над финансовым учреждением, но при этом их имена отсутствовали бы в официальных документах. Но на февраль 2023 года соглашение не состоялось. Интересно, что акционером ПИН банка также был Борис Баум из ОПГ "Лужниковская" – архитектор индустрии азартных игр Зе!команды.

Банк Агропросперис контролируют гражданин США Джордж Рор и гражданин Австрии Морис Табачник. Это аграрный банк, обслуживающий транснациональную инвестиционную группу NCH Capital, контролирующую более 400 тыс. га сельскохозяйственных земель в Украине. Рора и Табачника в СМИ называли лоббистами закона об открытии рынка земли. Из-за процесса вытеснения отечественных аграриев с рынка высказывались опасения, что иностранцы и транснациональные корпорации скупят много земли, что будет иметь фатальные последствия для Украины и украинцев. И что такие иностранные аграрные банки открылись именно для этой цели.

Банк БТА (банк Туран Алем, перевод с казахского Алем – мир, Туран – древнее название страны в центральной Азии, некоторые переводчики трактуют как "страна туров") контролирует Кенес Ракишев из Казахстана. Ракишева называли бухгалтером средней дочери многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Динары Кулибаевой. В 2000-е Ракишев работал в Москве с близким к мэру Харькова Кернесу бизнесменом Павлом Фуксом. Еще в РФ Ракишев дружит с чеченским предводителем Рамзаном Кадыровом, с которым они совместно занимаются нефтью. Также в СМИ встречаются сообщения о бизнесе Ракишева в РФ – даже о проектах по производству военной техники для нужд оккупантов. Однако в Украине против Ракишева санкции не введены, вопрос будущего БТА банка, который может быть причастен к финансированию России, не обсуждается. Причиной этого может быть тот факт, что Ракишев дружит не только с Кадыровым, но и с Гантером Байденом – бывшим членом совета директоров газовой компании Burisma, сыном Джо Байдена.

Кроме банка, Кенес Ракишев контролирует в Украине платформу для онлайн-расчетов Портмоне.

Дойче банк ДБУ контролирует немецкий Дойче Банк ПК Акционезельшафт.



ИНГ банк Украина контролирует ИНГ групп Н. В. из Нидерландов.

Идея банк – это польская банковская группа Гетин Холдинг Спулка Акционна. Главный украинский офис банка во Львове.

Кредитвест банк – это АО "Вест файненс энд кредит банк", его контролируют турецкие бизнесмены Алтынбаш, один из которых владеет гражданством Германии.

Креди агриколь банк – старейший иностранный банк Украины, работает у нас с 1993 года. Его контролирует французская финансовая группа Креди Агриколь.

Кредо банк – один из крупнейших иностранных украинских банков, контролируемый Польским государственным акционерным банком "Общая сберегательная касса".

Кредит Европа банк – контролируется турецким бизнесменом Мустафой Озегиным через финансовые организации Нидерландов.

ОТП банк – контролируется венгерским ОАО ОТП банк. Это достаточно крупный иностранный банк, работающий в Украине с 1998 года.

Пиреус банк – греческий государственный банк, часть которого контролирует гражданин США Джон Полсон. Мелким акционером является Илиас Музакис, указанный как обладатель греческого и украинского гражданств (двойное гражданство в Украине запрещено законом). Небольшими долями (менее 1%) украинского Пиреуса банк владеют граждане Украины. Среди них дочь генерала МВД времен Кучмы, бывшего главы Государственного управления делами Юрия Дагаева Татьяна Дагаева. Она известна причастностью к захвату экс-спикером ВР Литвиным земли в Крыму под строительство многоэтажки в заповедной зоне у моря и совместным бизнесом с функционером российских спецслужб Сергеем Карнаухом (через доверенное лицо Ольгу Коверник). Другим интересным мелким акционером Пиреуса банка является экс-нардеп от Крыма по квоте от кума путина Медведчука Владимир Воюш. Он бывший глава правления банка "Таврия", к которому были причастны российские спецслужбы. У Воюша работал помощником некий Анатолий Коструба – функционер ООО "Торговый дом Татарстан", которое было крымским бизнесом функционеров российских спецслужб – семьи Темиргалиевых. В качестве вице-премьера Крыма в 2014 году Рустам Темиргалиев всячески способствовал российской оккупации, затем его называли причастным к похищению украинских золотых слитков из отделения Сбербанка в Симферополе. После этого он получил должность генерального директора Российско-китайского инвестиционного фонда.

Пиреус банком в 2022 году интересовался грузинский TBC банк, но соглашение не состоялось.

Правэкс банк – контролируется итальянской финансовой группой Интеза Санпаоло, один из крупных иностранных банков. Интересно, что Правэкс создал бывший мэр Киева Леонид "Космос" Черновецкий. Он в 2022 году поддержал российскую агрессию против Украины, что не помешало его сыну Степану Черновецкому быть одним из украинских молодых олигархов и игнорировать нормы запрета выезда за границу мужчинам призывного возраста.

"За соглашение по продаже Правэкса ни копейки в бюджет Украины не было уплачено", – говорит председатель следственной комиссии ВР в 2009-2012 годах Кирилл Куликов.

Прокредит банк – контролируется германской группой Прокредит холдинг АГ. Среди владельцев – государство, германский и нидерландский бизнесы.

Райфайзен банк – один из самых крупных банков с иностранным капиталом в Украине. Это легендарный банк, созданный бывшим комсомольским работником Федором Шпигом. Его связывали с операциями по т. н. "золотом партии". Затем Аваль под руководством Шпига стал кузницей кадров для украинской банковской системы: здесь начинали и делали карьеру Яков Смолий, Андрей Рожок, Арсений Яценюк. Интересно, что дети Шпига сотрудничают с Яценюком в бизнесе IMAX 3D – в том числе контролируют IMAX Сатурн в Крыму, по результатам деятельности которого "уплачиваются налоги в крымский бюджет", то есть финансируется российская вооруженная агрессия против Украины.

После продажи банка Аваль иностранцам более 1 млрд долларов его на 98% контролируют Европейский банк реконструкции и развития через штаб-квартиру в Великобритании и австрийские группы Райфайзен банк интернациональ АГ и РЛБ НО-Вин. Среди мелких акционеров – граждане Украины, Словакии и Испании. При участии Райфайзен банка периодически происходят скандалы. В 2019 году банк связывали с оффшорной сетью "Тройка диалог". В том же году НАБУ задерживало председателя правления Райфазен банка Александра Писарука. Правоохранители изучали возможность его причастности к подготовке решения НБУ о рефинансировании одного из банков аграрного олигарха Бахматюка. В 2023 году вокруг главной структуры Райфайзен банка разразился еще один скандал: вроде бы австрийские и британские банкиры предоставляют кредитные каникулы российским военным, участвующим в убийствах украинцев.

Ситибанк – это украинское подразделение банковской группы из США Ситигруп Инк. В конце 2022 года Правительство решило позаимствовать у лондонского филиала Citibank N . A. 30 млн евро для ремонта мостов Киевской области. В превращении Ситигрупп в транснациональную финансовую группу принимала участие известная семья Рокфеллеров. В Украине собственные интересы в Ситибанке имеет народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар.

Еще одним крупным банком с иностранным капиталом является УкрСиббанк, контролируемый французской группой "БНП Париба" и Европейским банком реконструкции и развития. Первоначально Укрсиббанк входил в круг интересов бизнесмена Александра Ярославского. В СМИ есть упоминания, что уже после продажи банка иностранцам Ярославский еще несколько лет якобы реализовывал с помощью УкрСиббанка различные грязные и непрозрачные схемы. Уже после 24.02.2022 вокруг экс-собственника Укрсиббанка Ярославского происходили скандалы по поводу того, что он якобы защищает в Украине интересы близкого к путину олигарха Дерипаски.

Есть в Украине и китайский банк – это Украинский банк реконструкции и развития. Он имеет сложную структуру собственности: доли принадлежат китайским гражданам Дай Чжунюну и Янь Дуншену, компании "Босэ", "Бо сюй"(Хоргос), "Баоши", "Дунцзи", "Бохайская товарная биржа", 52% других акционеров, среди которых более 100 граждан Китая и государственные структуры Китая. Китайцы получили контроль над банком во времена Порошенко в 2017 году. Учитывая, что Китай является стратегическим партнером страны-агрессорки РФ и признан угрозой для нашего партнера США, сейчас перспективы этого финансового проекта выглядят сомнительно.

Владельцы банков: украинский бизнес

Богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов имеет отношение и к банковской системе через банк ПУМБ (Первый украинский международный банк). Это также в своем роде легендарное финучреждение, родившееся в Донецке из Донгорбанка, который связывают с авторитетным партнером Ахметова Аликом Греком.

Сообщалось, что в 2022 году Ринат Ахметов собирался приобрести у поляков Идея банк, но на начало 2023 года никаких новостей о продвижении соглашения нет. Вероятно, из-за войны Ахметов отказался от предыдущих планов.

Банк "Авангард" считается близким к партнеру Ахметову по проекту "Ротердам", экс-президенту Петру Порошенко. Его бенефициарами указаны Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Собственность на банк оформлена через оффшорные схемы с участием структур Кипра и Британских Виргинских островов. Пасенюка называли "фунтом", держателем активов Порошенко, партнером Гонтаревой, которая может иметь отношение к "ограблению" Украины и украинцев в 2014-2019 годах. Главным инструментом считается фонд ICU (Инвестиционный капитал Украины). Интересно, что до 2014 года Пасенюка называли специалистом, который с помощью Гонтаревой помогал с финансами президенту Виктору Януковичу. Переход Пасенюка "в наследство" от Януковича к Порошенко на фоне "борьбы Майдана с преступным режимом Януковича" может считаться еще одним косвенным доказательством того, что Крым и Донбасс были сданы россиянам через тайные международные договоренности.





Еще клан Порошенко контролирует АО "Международный инвестиционный банк". У финансового учреждения удивительная структура собственников – в 2023 году одним из акционеров указан отец экс-президента Алексей Порошенко, умерший еще в 2020 году. Также доли в банке есть у экс-нардепа Игоря Кононенко, который попадал в коррупционные скандалы, Олега Зимина, Екатерины и Сергея Ворушилиных, Анны Коваленко. А также у экс-нардепа Алексея Порошенко, сына председателя "Европейской солидарности".



Права собственности на банк и задействованные структуры составляют запутанную схему с участием оффшорных и других иностранных юридических и физических лиц. Это демонстрирует степень доверия Петра Порошенко к реформам 2014-2019 годов и к системе, модернизированной его командой.

Банк "Кредит Днепр" контролируется олигархом Александром Ярославским. Учреждение зарегистрировано в Лондоне, где преимущественно и находится олигарх после скандальной аварии на Харьковщине и начала полномасштабного российского вторжения.

Банк Восток контролирует Фоззи групп во главе с магнатом ритейлинга Владимиром Костельманом. Бизнесмен может иметь отношение к мошенничеству при установлении контроля над якобы незаконно выведенным из ипотеки банка Крещатик земельным участком в центре Киева совместно с послом российских интересов в Украине Василием Хмельницким. Еще Костельмана связывали будто бы с незаконным завладением средствами VAB банка, из-за чего собственные вклады потеряли рядовые клиенты банка. Топ-менеджером у Костельмана в банке Восток работает Мороховский – бывший партнер авторитетного одесского бизнесмена Юрия Родина, владельца банка "Южный".

АО "Банк инвестиций и сбережений" контролируется нефтегазовыми бизнесменами ( WOG ) Сергеем Лагуром и Степаном Ивахивым. Лагур начинал деятельность в банковской сфере со скандального банка "Надра". Вообще, группа "Континиум" бизнесменов Сергея Лагура, Степана Ивахива, Игоря Веремеева и Петра Диминского считалась одной из самых влиятельных в Украине. Также с ними связывали коррупционные скандалы на огромные суммы (например, тендеры "Укрзализныци"). Считалось, что Лагур и партнеры работали в союзе с "донецкими" и россиянами, что и помогало им добиваться серьезных финансовых результатов при любой власти. В 2015 году загадочно погиб после падения с коня Игорь Веремеев, после чего позиции Лагура в группе укрепились, а в СМИ появились публикации, что Лагур собирается лишить наследства потомков своего бывшего партнера Веремеева. Интересно, что сбежавшего из Украины после ДТП бывшего партнера Лагура и Ивахива Петра Диминского, в результате которого погибла женщина, называли одним из финансистов пророссийских партий в Латвии. Считается, что Лагур и Ивахов работают в альянсе с Зе!командой – дело об исчезновении 5 млрд гривен при государственных закупках с участием группы WOG не получило правовой оценки.

Таскомбанк через кипрский оффшор Алкеми Лимитед контролирует украинский политик и банкир, один из основателей ПриватБанка Сергей Тигипко, ему же принадлежит и Универсал банк. В 1990-е некоторые депутаты и члены правительства предполагали, что Тигипко заработал средства, которые затем использовал для строительства собственной финансовой империи, незаконным путем. Но, несмотря на многие скандалы, Тигипко считается в Украине одним из неприкасаемых банкиров, деятельности которого ни одна из властных команд не решилась дать правовую оценку.

Наиболее загадочны история и связи в Альпари банк, который официально контролирует гражданин ОАЭ и Украины (двойное гражданство у нас запрещено) Бахтаре Хедаятоллах. В СМИ Хедаятоллаха и его партнера Олега Мищенко называют создателями фиктивных компаний, специализирующихся на отмывании грязных денег и сомнительных переводах, обслуживании нелегальных российских интернет-казино, легализации грязных денег в ЕС. Партнером владельца Альпари банка называют Вячеслава Стрелковского, в отношении которого правоохранители расследовали его возможную причастность к хищению государственных средств оборонных предприятий. Еще Стрелковского, получившего в Симферополе в 2015 году юридически никудышный "российский паспорт", называли "королем конвертационных центров".





Но наиболее интересно то, что Вячеслав Стрелковский и его жена Диана Стрелковская по состоянию на конец 2021 жили в селе Хотов Киевской области в одном частном доме с помощницей Зеленского Марией Левченко, бывшим заместителем председателя МВД Александром Гогилашвили и Кириллом Будановым, председателем ГУ.

Поэтому намерение Укрпочты приобрести Альпари банк, который в СМИ называли "мойный банк Виктора Ющенко", вероятно, это не только реализация плана Игоря Смелянского сделать почты монопольным банком для сел и небольших городов. Скорее всего, это в первую очередь попытка похоронить удивительную историю о прошлом топ-функционеров силового блока Зе!команды.

Несмотря на разрешение на покупку со стороны АМКУ, на февраль 2023 года Укрпочта не приобрела "Альпари банк".

Небольшой банк Конкорд контролируют сестры Соседки, мелкой долей владеет Татьяна Маломуж. Банк не раз попадал в эпицентр скандальных историй. Его связывали с российской сетью торговли наркотиками Hydra, обслуживанием нелегальных интернет-казино. Наиболее громкой была история о том, как связанные по мнению журналистов с сестрами Соседками мошенники рассылали предпринимателям Днепра и Днепропетровской области письма – якобы от председателя ОВА Валентина Резниченко. В письмах предпринимателей призвали внести благотворительные взносы в пользу 93 ОМБР ВСУ, деньги попадали на открытый якобы на подставное лицо счет в банке Конкорд. По подсчетам журналистов, мошенническим образом из предпринимателей региона выудили около 90 млн. гривен.

ПАО "Айбокс банк" контролируют Владимир Дробот, Алена Шевцова и Алексей Путятин. Дробота называют бывшим чиновником с сомнительным прошлым и строительным магнатом. Его связывали с хищением государственных коттеджей для иностранных представительств в элитном поселке Пуща-Водица под Киевом. Топ-менеджера Айбокс банка Евгения Березовского называли финансовым мошенником. В 2018 году Айбокс банк был на грани банкротства, но после появления среди акционеров учреждения компании Леогейминг Алены Шевцовой дела у банка пошли в гору.

Вроде бы, в свое время Алена Шевцова, ее муж, чиновник МВД Евгений Шевцов и их партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский были фигурантами производств с признаками преступлений по статьям "мошенничество", "отмывание доходов, полученных преступным путем", "фиктивное предпринимательство". Сообщалось, что НБУ штрафовал Айбокс банк за нарушение закона о предотвращении отмывания доходов. После запуска эмиссаром ОПГ "Лужниковская" Борисом Баумом индустрии азартных игр в пользу Зе!команды Айбокс банк и его владельцев стали считаться одним из опорных для власти учреждений по обслуживанию игровых финансовых потоков. Интересно, что банк в 2017 году выполнял тендер КП "Донецкий Дворец молодежи "Юность", инфраструктура которого находится на оккупированной российскими боевиками территории. Еще Айбокс банк и его бенефециаров называют участниками войны с близким к Януковичу авторитетным бизнесменом Иванющенко за финансовые потоки. Поскольку Иванющенко некоторые считают мафиози международного масштаба, сам факт войны на равных с таким деятелем подсказывает, что за банком Айбокс неофициально тоже стоят необычные персоналии.

Очень интересно и ПАО "Коммерческий банк Аккордбанк". Его контролирует Даниил Волынец, муж экс-министра финансов, посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Она считается одним из самых влиятельных т.н. соросят Украины, что не помешало ей некоторое время сотрудничать с близкими к "семейству Януковича" братьями Клюевыми. В СМИ писали, что воспользовавшись Майданом-2014 Маркарова и Волынец вроде бы вне закона переоформили на собственную фирму 4000 квадратных метров элитной недвижимости на Подоле в Киеве. Этот актив раньше принадлежал банку, где работала Маркарова. Считается, что из-за такого поступка банк не смог рассчитаться с вкладчиками. Одновременно сообщалось, что Маркарова и Волынец сомнительным образом получили 17 млн гривен от ликвидации бывшего банка Клюевых.

Оксана Маркарова считается важным функционером финансовой архитектуры Украины в целом. Вместе с Яресько она принимала участие в сопровождении "банкопада", навешивании на Украину новых международных долгов, процессах, которые воспринимаются многими как дерзкое ограбление Украины и украинцев.

Окси банк контролирует глава Волынской организации политической силы "Наш край", совладелец водочных заводов Олег Баляш вместе с супругой Оксаной. 9% акций Окси банка принадлежат Игорю Фисуну – владелецу процессинговой компании Укркарт. Интересно, что главным функционером партии "Наш край" является Сергей Шахов – т.н. обнальщик Пшонки и Януковича, который при Порошенко развивал сомнительные политические проекты, рассчитанные под бывший электорат Партии регионов. Еще более интересно, что именно через построенную Пшонкой и Азаровым сеть из Крыма через Украину с целью обхода санкций выводили деньги для ОПГ "Озеро" путина за т. н. "федеральной программы развития Крыма и Севастополя" объемом 13 млрд долларов. И по странному стечению обстоятельств внутри партии близкого соратника Пшонки Шахова есть небольшой Окси банк, среди акционеров которого есть жители опорного для клана Пшонок Славянска Донецкой области.

Мотор-банк контролирует директор завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, фигурант дела о государственной измене, задержанный СБУ на основании его сотрудничества с россиянами. Несмотря на открытое уголовное производство, банк "Мотор Сич" все еще указан как собственность Богуслаева. Учитывая заявления СБУ, банк мог использоваться для сотрудничества с контрагентами страны-агрессорки РФ, для нанесения ущерба оборонной промышленности Украины.

Фигурантами скандала о причинении ущерба оборонной промышленности Украины являются и владельцы другого небольшого банка – МТБ банка (Марфин банка). Банк контролируют Михаил Партикевич, Хамед Алихани, Юрий Кралов, Игорь Згуров, Игорь Учитель, Игорь Буркинский. Структура собственности оформлена через кипрские оффшоры на Саггарко Лимитед и ЮК Холдко Лимитед и на Хамеда Алихане, как гражданина Франции и ОАЭ. О МТБ банк писали, что он якобы причастен к отмыванию грязных денег, а также к скандальной истории по продаже иностранцам технической документации на бронеавтомобиль "Дозор-Б". С МТБ банком связывали и сомнительную деятельность тендерного короля Араика Амирханяна.

Банк "Южный" контролируют Юрий Родин, его родственники и партнеры, среди которых Марк Беккер, которого во времена СССР считали топ-функционером системы еврейских мигрантских переводов. В прошлом Родина называли партнером близкого к Януковичу авторитетного бизнесмена Юрия "Енакиевского" Иванющенко. Считается, что важную роль в развитии банка сыграли деньги религиозной организации "Хабад". Во времена дикой приватизации и становления олигархов банк "Южный" связывали с рейдерскими захватами и воровством средств клиентов (например, ООО ТД "Юг-стекло"). В 2010-х годах Южный стали считать собственностью латвийского Regionala Investiciju Banka, с которым связывают хищение украинских киотских денег. После этого "Южный" был фигурантом скандалов вокруг коррупционных тендеров Минобороны из-за "Трейда коммодити" и вышеупомянутой битвы за ТРЦ "Скай молл" в Киеве.

Другой фигурант скандала вокруг ТРЦ "Скай Молл" – т. н. лидер "соросят", глава фонда Dragon capital и медиа-магнат Томаш Фиала контролирует Юнекс банк. Структура собственности оформлена через Кипр, что намекает на то, что "соросята" не очень высоко оценивают результаты внедренных их командой в Украине реформ.

У Монобанка нет отделений и даже лицензии (оформленный на Универсал банк Тигипко), но из всех банков именно он в последние годы демонстрирует лучшую динамику развития. Проект запустили бывшие функционеры ПриватБанка Олег Гороховский, Михаил Рогальский и Дмитрий Дубилет.

Перспективы банковской системы Украины

По мнению экспертов, в банковском секторе Украины уже не будут происходить удивительные процессы, которые наблюдались в 1991-2022 годах.

"Большая часть банков будет и дальше принадлежать государству, – говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Мода на банки уже прошла, поэтому изменений не ожидаю. У нас стало, как в Европе – банки-монстры контролируют большую часть рынка, а мелкие банки исполняют вспомогательные роли. Пинчук подарил банк Тигипко, потому что ему надоело. Доходность банков сейчас не самая высокая".

Есть мнение, что угроза украинской банковской системе существует со стороны крупных организаций.

"Сейчас 55-65% банковской системы – это государство, оно контролирует крупнейшие банки, – говорит экономист Даниил Монин. – Еще есть 20% иностранных банков и 20% украинских. По моей информации, в Укргазбанк уже начал заходить капитал международных финансовых учреждений типа ЕБРР. В последних меморандумах с МВФ указано, что в государственные банки будет входить капитал международных финансовых организаций. Подозреваю, что прозрачных тендеров по продаже государственных банков не будет. Просто заведут структуры, аффилированные с МВФ и Всемирным банком, поэтому мы частично потеряем субъектность".

При этом эксперт не ожидает изменений в ближайшее время, потому что сейчас НБУ полностью контролируется МВФ, держит ставку 25% — это вредно влияет на экономику Украины, привело к тому, что банковская система превратилась в систему транзакций.

Очевидно, что на фоне крушения Ямайской мировой финансовой системы, будущее за самостоятельной субъектной гривной, которая будет работать на Украину и украинцев. Под такую модель с течением времени и модернизируется банковская система.