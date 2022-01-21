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Биткоин резко обвалился за сутки: какой курс

Рыночная капитализация актива сократилась до 736 млрд долларов

сегодня, 09:35
Автор:

Елизавета Черных
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В пятницу, 21 января, курс самой популярной криптовалюты в мире опустился к минимальным значениям с 5 августа 2021 года, достигнув 38,2 тысяч долларов. По данным CoinGecko, по состоянию на 09:20 цифровая валюта торгуется на уровне 38,8 тысяч долларов. Суточное падение биткоина составило более 7%, пишет РБК.  

Биткоин резко обвалился за сутки: какой курс

Биткоин резко обвалился за сутки: какой курс - фото из открытых источников

Рыночная капитализация актива сократилась до 736 млрд долларов при суточных объемах торгов в 28,7 млрд долларов. 

Отметим, что курс криптовалюты продолжается снижаться после достигнутого в ноябре исторического максимума в 69 тысяч долларов. С того времени биткоин подешевел на 46%. 

Напомним, что в последний месяц стоимость самой главной криптовалюты стремительно падает. При этом некоторые эксперты отмечают, что до 23 января его курс может существенно измениться — как упасть, так и подняться до 46 тысяч долларов. Во Швейцарском банке и вовсе прогнозируют, что в текущем году биткоин может подорожать до 75 тысяч долларов из-за того, что большее количество институциональных инвесторов начали использовать криптовалюту. 

При этом американские инвесторы в своих прогнозах не так оптимистичны. В компании Invesco заявляют о возможном падении биткоина в 2022 году до отметки в 30 тысяч долларов. Такой показатель может продемонстрировать снижение криптовалюты более чем на 50% от его исторического максимума, установленного в ноябре. 

Ранее портал "Комментарии" обратился к аналитику "Альпари", специалисту по криптовалюте Олегу Алексееву, чтобы узнать, что происходит на криптовалютном рынке, почему мы наблюдаем такую изменчивость курса биткоина и может ли его цена, и при каких условиях, снова взлететь, подобно максимальным отметкам. 


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Источник: https://www.rbc.ru/crypto/news/61ea54759a79475de82d46a4
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