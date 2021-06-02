Сколько денег тратят украинцы с банковских карт, рассказали в НБУ

В I квартале 2021 года в Украине 9 из 10 операций с банковскими картами были безналичными. Общее количество карточек украинских банков составляло более 1,69 млн единиц, а сумма на счетах превысила 1 млрд грн. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



Банковские карты. Фото: bistrozaim.ua

За январь-март 2021 года количество операций с картами возросло на 22,1%, а сумма — на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В I квартале 2021 года доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с картами. В прошлом году этот показатель был 54,6%.

Больше всего операций украинцы провели в расчетах в торговых сетях — 49,3%. Денежные переводы с карты на карту в январе-марте 2021 года составили 280 млрд грн. 36,7% всех операций — это расчеты в интернет на почти 202,3 млн грн.

По данным статистики, с начала 2021 года общее количество банковских карт в Украине выросло на 3% до 75,3 млн единиц. Почти каждая 10 карта — токенизированная. Популярность этих карт обусловлена высоким уровнем безопасности, отмечают в НБУ.

Кроме того, в этом году в Украине на 2% выросло количество точек продаж, которые принимают карты банков. Сейчас это 333,5 тыс. За первые три месяца 2021 года сеть торговых POS-терминалов в Украине также выросла на 2% — до 382 тыс. Из них почти 87% могут принимать бесконтактную оплату.

Как сообщал портал "Комментарии", прожиточный минимум в Украине планируют рассчитывать по новому принципу. Документом предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год. Для этого должны быть учтены прогнозы инфляции текущего года. Предполагается, что с 41% соотношения прожиточного минимума в 2021 году до 2030 года он вырастет до 50%.

Напомним, Министерство финансов Украины рассматривает вариант разделения "ПриватБанка" для его будущей приватизации. О готовности приступить к продаже крупнейшего финансового учреждения в банковском секторе Украины в НБУ заявили в мае. В январе 2020 года Нацбанк выиграл у бизнесмена Игоря Коломойского по обязательствам "ПриватБанка" 24 процесса на общую сумму 136 млрд грн. Недавно председателем правления "ПриватБанка" назначили банкира Герхарда Бьоша. Его полномочия в правлении "Райффайзен Банка Аваль" прекратили в марте 2021 года. Он вступит в должность главы правления "ПриватБанка" после согласования его кандидатуры НБУ.

Насколько высока вероятность продажи "ПриватБанка", и кто может быть в этом заинтересован, "Комментарии" узнали у экспертов. Также стало известно, какие банки могут купить "Укрпочта". Эксперт составил список эксперт составил список возможных кандидатов.

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